Cela fait plus d’une année que le monde entier est confronté à une crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19). Au fil des mois, la maladie qui a fait des millions de victimes, s’est illustrée de par plusieurs mutations qui ont donné lieu à des variants dangereux. Parmi ceux-ci se trouve le variant indien qui a plongé l’Inde dans une crise sanitaire inédite.

46 personnes testés positives à ce variant

En France, même si la vie semble reprendre peu à peu son cours, un nouveau variant vient de susciter l’inquiétude des autorités. Il s’agit en effet d’un variant connu, mais peu répandu dans le pays. Appelé VOC 20I/484K, il a été découvert dans le quartier Port-Maritime Bacalan, de la ville de Bordeaux, où 46 personnes ont été testés positives à ce variant, après un dépistage massif de la population qui a commencé hier vendredi 21 mai 2021. Face à cette situation, le conseiller médical et scientifique de l’Agence régionale de la santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, Patrick Dehail, a indiqué que les autorités sanitaires ont pris des dispositions. Elles ont alors demandé « d’anticiper la vaccination des plus de 18 ans sans conditions » dans ce quartier et ses alentours, « si possible dans le week-end ou au pire en début de semaine prochaine ».

Un variant préoccupant comme les variants anglais et indiens

Il a par ailleurs ajouté que l’ARS collabore avec le ministère de la Santé pour obtenir davantage de doses de vaccins pour lancer au plus vite cette vaccination anticipée. Patrick Dehail a par ailleurs fait savoir que le variant en question est « préoccupant, comme l’étaient par exemple les variants anglais et indien ». Même s’il avait été connu en Île-de-France, il ne s’était encore jamais manifesté avec une telle ampleur dans le pays. Les 46 personnes testées positives à ce variant seraient les conséquences, selon le journal France Bleu Gironde, des réunions de famille du 08 mai dernier.