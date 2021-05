Depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) ayant plongé le monde dans une grande crise sanitaire, la maladie a évolué dans le temps. En effet, le virus a connu plusieurs transformations, dont certaines sont plus dangereux que d’autres. C’est le cas du variant indien, qui semble résister aux vaccins et a aggravé la situation en Inde, faisant des centaines de milliers de victimes dans le pays.

« Ce variant semble très dangereux »

Récemment, un nouveau variant dangereux a été découvert au Vietnam. Il s’agit en effet d’une combinaison des variants indien et britannique. Au cours d’une conférence en ligne ce samedi 29 mai 2021, le ministre vietnamien de la santé, Nguyên Thanh Long, a fait savoir que : « Ce variant semble très dangereux, beaucoup plus transmissible, et il pourrait réduire l’efficacité des vaccins ». Par ailleurs, il s’est montré alarmant sur la dangerosité du variant en question, estimant que : « La caractéristique principale de ce virus est qu’il se transmet rapidement dans l’air. La concentration de virus dans la gorge et la salive augmente rapidement, et il se répand très vite dans l’environnement proche ».

Notons que le Vietnam qui, jusque-là, était faiblement touché par le coronavirus, a recensé depuis le mois d’avril 47 morts et 6700 cas déclarés causés par la covid-19. Cependant, le pays est actuellement confronté à une nouvelle vague de l’épidémie qu’il a encore du mal à maîtriser. En outre, en ce qui concerne le nouveau variant découvert, le ministre n’a pas donné de chiffres de personnes contaminées.