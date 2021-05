Depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans le monde, les entreprises pharmaceutiques, se sont concentrés sur l’élaboration de vaccins pour vaincre la maladie. Même si certains se sont par la suite fait remarquer de par leurs effets secondaires, les campagnes de vaccination dans de nombreux pays ont fait reculer la propagation du virus. Après les vaccins, les scientifiques se sont penchés sur une pilule à avaler afin de combattre le virus.

L’AT-527 testé sur près de 1400 personnes

Deux projets sont en cours et portent déjà des fruits. En premier lieu, nous avons le médicament de la société pharmaceutique suisse Roche. Sa collaboration avec l’entreprise américaine Atea Pharmaceticals a permis de mettre au point un produit dénommé AT-527, qui a été testé auprès d’environ 1400 participants au Japon et sur le continent européen. Par ailleurs, le produit pourrait être lancé à partir de l’année prochaine. Dans une interview accordée à un média français, le PDG de la compagnie Atea, Jean-Pierre Sommadossi a déclaré : « Nous nous attendons à demander une autorisation aux régulateurs d’ici la fin de l’année et à lancer le médicament en 2022 ».

Un médicament initialement développé contre la grippe

Le second projet est celui du laboratoire américain Merck qui collabore avec la compagnie de biotechnologies Ridgeback Biotherapeutics. Les deux sociétés ont élaboré un médicament appelé Molnupiravir, qui avait été initialement développé contre la grippe. Actuellement, près de cent personnes l’ont déjà reçu sans qu’aucun effet secondaire ne soit recensé. Il s’agit d’un traitement qui s’est révélé particulièrement efficace, puisque le virus n’est plus présent au bout d’un certain temps. Des analyses effectuées sur plusieurs dizaines d’individus ont, en effet, révélé que le virus n’était plus présent chez les patients l’ayant reçu, après cinq jours. Par ailleurs, le médicament a été testé sur 1450 adultes supplémentaires et les résultats seront bientôt connus.