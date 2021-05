Joe Lara, l’acteur phare de la série Tarzan, est décédé ce dimanche. En effet, celui-ci se trouvait à bord d’un avion d’affaires de petite taille, en compagnie de sept personnes, lorsque l’appareil s’est écrasé alors qu’il survolait le Tennessee. Ce dimanche, les autorités semblaient d’ailleurs relativement pessimistes sur le sujet.

Selon ces dernières, il n’y aurait effectivement que très peu de chances qu’une personne ait survécu. D’ailleurs, Joshua Sanders, chef des secouristes dépêchés sur place, a confirmé que ses équipes ne recherchaient plus personne à ce stade. Des débris de l’avion ainsi que quelques restes humains ont toutefois été retrouvés.

Joe Lara trouve la mort dan Sun accident d’avion

L’avion a décollé de Smyrna, Tennessee, et devait se rendre du côté de Palm Beach, en Floride. L’engin s’est toutefois écrasé une vingtaine de kilomètres plus loin, à proximité de Nashville, aux abords du lac Percy Priest. Un terrible accident, d’autant que l’acteur, vu dans la série Tarzan: The Epic Adventures, de 1996 à 1997 se trouvait avec d’autres personnes.

Son épouse se trouvait à ses côtés

En effet, était montée à bord, l’épouse de l’acteur Gwen Shamblin Lara. Celle-ci n’était pas connue du monde du cinéma. Elle s’était toutefois spécialisée dans la religion et menait un groupe chrétien spécialisé dans l’accompagnement dans la perte de poids, les Weigh Down Ministries. Six autres personnes étaient à bord.