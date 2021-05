Les éléments de la police république ont découvert le 30 avril dernier, 70000 cartouches de calibre 12 dans l’arrondissement de Gouka, commune de Bantè. Le Procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était monté au créneau pour apporter des clarifications à ce sujet. La direction exécutive nationale du parti du renouveau démocratique (PRD) invite la justice béninoise à poursuivre les enquêtes.

Réunis en sa séance du 11 mai 2021, les membres de la direction exécutive nationale du parti du renouveau démocratique ont réagi à la découverte faite le 30 avril dernier des cartouches dans la commune de Bantè au Bénin et au Togo. En effet, le Prd appelle les structures compétentes de l’Etat à mener des enquêtes aux fins de retrouver les tenants et les aboutissants.

Selon le communiqué publié et signé du secrétaire général du Prd, Falilou Akadiri, « la direction exécutive nationale recommande en conséquence que les investigations minutieuses soient faites pour déterminer la provenance des munitions et leur destination ». Par ailleurs, le parti rappelle son attachement à la paix et à l’état de droit.