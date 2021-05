La mère du regretté DJ Arafat s’est exprimée sur la toile pour exposer les griefs qu’elle a contre la mère de sa petite fille Rafna. Et pour cause elle reproche à Carmen Sama, la dernière compagne de son fils DJ Arafat, de ne l’avoir pas associée à la fête d’anniversaire de Rafna. Elle justifie son absence à cette fête par sa colère et revient sur les circonstances de ces événements.

« J’aime beaucoup et je respecte les filles qui ont fait des enfants avec mon fils. Ce message c’est pour tous les Chinois tous les fans. On ne m’a pas vu à l’anniversaire de ma petite fille, parce qu’il y’a eu un manque de considération envers ma personne. » a affirmé l’artiste en début de son explication. Elle a ensuite reproché à Carmen de l’avoir traitée comme une moins que rien en la laissant « poiroter ».

« C’est un manque de considération, je ne suis pas une recrue de la dernière minute. C’est moi qui devais être là-bas, pour faire les préparatifs avec elle. Ce n’est qu’à 18h que je reçois un coup de fil par un des frères de Didier mon fils, lui aussi pendant 1 ans il ne m’a pas appelé et donc mettez vous à ma place. » a-t-elle affirmé. Toutefois elle affirme qu’elle n’est absolument pas en clash avec Carmen Sama mais un message de mécontentement profitant de l’occasion pour lui donner un ultime conseil : « Les amis que tu as aujourd’hui ne seront pas tes amis de demain. A la fin tout le monde avait lâché mon fils, quand tu es belle, tu as un peu d’argent, tout le monde est derrière toi mais le jour que tu perds tout tu n’auras personne. »