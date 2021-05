La disparition du rappeur américain, DMX, a marqué le milieu du rap. Même si plusieurs semaines se sont déjà écoulées, ses fans, ses proches et sa famille se souviennent de lui en tant qu’artiste hors du commun. Récemment, le rappeur milliardaire, Jay-Z a parlé de lui, surtout du moment où il a boycotté la cérémonie des Grammys en 1999, pour soutenir DMX.

Au cours de cette année-là il avait eu son premier Grammy

Il a lui-même révélé cette information au cours d’un entretien avec le rappeur portoricain Bad Bunny, sur le plateau de l’émission The Shop. « La première fois que j’ai boycotté les Grammys, c’était pour lui » a laissé entendre Jay-Z, tout en ajoutant : « Nous sommes tous les deux sortis cette année-là. Il n’a pas été nominé. Il a sorti deux albums numéro 1 la même année et ils ne l’ont même pas nommé ». L’époux de Beyoncé a par ailleurs indiqué que cela l’avait amené à ne pas participer à la cérémonie en l’honneur de DMX, même si c’était toujours au cours de cette année-là qu’il avait remporté son tout premier Grammy, dans la catégorie meilleur album de rap, pour Vol2… Hard Knock Life.

« Je n’étais même pas dans le bâtiment parce que je l’ai boycotté pour lui. Il y avait un côté compétitif, mais c’était un grand amour » a encore martelé l’interprète de Niggas In Paris. Pour mémoire, DMX est décédé le 09 avril dernier à White Plains, à New York. Sa disparition a suscité de nombreux hommages de la part de plusieurs grands rappeurs et internautes. Dans ce contexte, un album posthume intitulé Exodus est sorti le 28 mai dernier, en son honneur.