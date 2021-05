Ophélie Winter, star de la chanson française et ancien mannequin était l’invitée ce samedi de Laurent Ruquier sur France 2. Une émission où la star était revenue, sur ses années de show-biz ; et bien sûr, sur ce passage à vide qui avait ému la France, il y a quelques mois. Une occasion aussi pour la star de parler un peu de son livre à paraitre. Mais surtout ce samedi, l’ancienne compagne d’Alain Chabat, a fait sur le plateau de «On est en direct», une révélation pour le moins stupéfiante.

Ophélie s’est droguée, « comme tout le monde…»

Ophélie Winter a, à sa manière, fait les beaux jours de la musique française. Grosse star des années 90, la belle blonde avait été pour toute une génération d’adolescents, l’idole à suivre. Belle, pétillante, le sourire généreux et ravageur, Ophélie Winter avait alors tout pour elle. Mais le temps avait passé et progressivement, Winter avait quitté le devant de la scène. Mais alors qu’on la croyait filant le parfait amour, dans l’une des citées les plus huppées au monde, Dubaï ; des images de la star, déambulant méconnaissable dans les rues françaises, avaient étonné et ému plus d’un.

Mais cet épisode semblait être passé et Ophélie, avoir repris sa vie en main. D’ailleurs, l’ancien mannequin a un livre autobiographique à paraitre dans les bacs dès le mois prochain. Un livre dont la star a discuté avec Laurent Ruquier ce samedi, alors qu’elle était sur le plateau de « On est en direct ». Une occasion pour expliquer un peu les raisons qui avaient motivé sa réalisation. Sur le Plateau cependant, Ophélie revenait sur une des déclarations faites dans son livre, une remarque assez surprenante. Elle y avouait s’être « droguée » au cours de sa carrière dans le show-biz ; un peu « comme tout le monde ».

Une diatribe qui avait interloqué, l’animateur de France 2 ; et Laurent Ruquier de se dépêcher de contredire Ophélie en lui objectant que de nombreuses personnes travaillaient dans le show-biz qui n’avaient pas ce penchant. Mais l’ancienne mannequin d’insister qu’évoluer dans ce milieu, mettait indubitablement face à la drogue et c’était presque comme « un passage obligé ». En tous cas pour Ophélie, cela l’avait été, mais depuis, elle avait repris les choses en main et regardait désormais l’avenir avec sérénité.