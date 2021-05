Pour la première fois depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Bénin, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin s’est prononcé ce mardi 18 mai 2021, sur l’évolution de l’opération. Le Bénin a bien enregistré des cas d’effets secondaires. Mais, le ministre a indiqué que ces cas ne sont pas des cas majeurs. Il a rassuré que les vaccins utilisés dans le cadre de la campagne offre une sécurité sanitaire.

Le Bénin à l’instar de beaucoup d’autres pays en Afrique et dans le monde a lancé depuis quelques semaines la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et des citoyens béninois continuent de s’inquiéter par rapport aux effets secondaires des vaccins utilisées au Bénin. Au cours d’une sortie médiatique ce mardi 18 mai 202, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a donné des éclaircissements sur ce sujet. Selon lui, depuis le lancement de cette campagne, le Bénin n’a pas enregistré des cas majeurs d’effets secondaires. «Nous avons eu globalement des effets secondaires mineurs », a indiqué le ministre.

Il explique : «nous avons enregistré quelques effets secondaires mineurs, qui passent par, soit une petite grippe ou bien des maux de tête, un peu de fièvre ». Benjamin Hounkpatin indique qu’ «un seul cas d’effet secondaire moyennement sévère » a été enregistré. A l’en croire, le sujet a été aussitôt admis au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM). Et après les examens, le comité d’experts a exclu « totalement la responsabilité du vaccin ». Le ministre s’est exprimé aussi au sujet de « l’échappée immunitaire ». Selon lui aucune étude des sommités scientifiques et même de l’OMS n’est, pour l’instant, précise sur la question.