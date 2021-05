En France, une nouvelle tribune militaire vient de voir le jour, quelques semaines après celle des anciens généraux à la retraite. Tout sauf une surprise puisque depuis quelques jours, la presse s’en faisait l’écho, comme pour préparer l’exécutif. Toujours sur Valeurs Actuelles, cette tribune est cependant anonyme.

En effet, l’ensemble des militaires a préféré rester caché, par peur des représailles de la hiérarchie. Une tribune qui a fait grand bruit d’autant que 70.000 internautes ont suivi le mouvement et sont venus la signer de manière dématérialisée, afin de soutenir les forces armées dans leur message et leurs recommandations.

Des militaires signent une nouvelle tribune

Une lettre qui n’est pas du goût du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. En effet, celui-ci a expliqué qu’en démocratie, c’est bien le peuple qui dirige et que l’armée, elle, est supposée rester en retrait. Il confirmera par la suite ne pas avoir lu cette nouvelle tribune, dénonçant enfin des manœuvres assez grossières alors que se profile dans quelques mois, le premier tour de l’élection de 2022.

Un délitement de la société dénoncé par ces derniers

Cette tribune fait en fait l’écho du délitement de la société française. Aux yeux de ces militaires, les risques liés à la guerre civile sont réels. Hausse de la délinquance, hausse du mépris des règles et de la loi, haine et instrumentalisation des communautarismes, ces militaires fustigent une politique sociale à la dérive. Ils fustigent une société cultivant la haine du pays et de son histoire, phénomène annonciateur du chaos et de l’insurrection civile.