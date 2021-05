L’ancien président français François Hollande a profité de son passage ce lundi 10 mai sur France Inter pour critiquer la politique que mène la gauche française. L’ancien patron de l’Elysée s’est prononcé notamment sur les récentes rencontres initiées par ces acteurs politiques sur l’attitude à adopter par rapport aux prochaines élections présidentielles françaises.

“La gauche ne propose rien”

Elle déplore le fait que les responsables politiques de la gauche préfèrent les réunions aux propositions concrètes. « La gauche ne propose rien, c’est ça le problème. Elle est toujours en train de rechercher je ne sais quelle union, de provoquer je ne sais quelle réunion, d’assurer qu’elle va se mettre d’accord alors qu’en fait elle ne se met d’accord sur rien », a déploré notamment François Hollande.

Il a par la même occasion fait part de ce qu’il attend des forces de gauche. Pour lui, il faut qu’« une force socialiste […] fasse un projet, un programme, et l’ouvre à la discussion, avec des partenaires, avec les Français ». Il estime que « le premier acte de la politique, c’est des idées, […], de la proposition, pas simplement de la gesticulation, de la combinaison, des arrangements, des tables rondes ».

Une pique à l’endroit de Mélenchon

« Le premier acte c’est faire un projet, le second proposer la discussion, le troisième avoir une force politique qui au premier tour fasse le score le plus élevé, et enfin faire l’union », a poursuivi le prédécesseur d’Emmanuel Macron. Il n’a pas manqué de lancé quelques piques au patron de la France Insoumise. L’ancien président français estime qu’entre l’actuel locataire de l’Elysée et le patron des Insoumis, le premier a plus de chance de se retrouver au second tour. Il a également accusé Jean-Luc Mélenchon de ne pas s’inscrire dans une logique d’unité.