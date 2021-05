Maître Gims qui se fait désormais appeler Gims a décidé de ne plus faire le rap. L’artiste d’origine congolaise a fait l’annonce à la faveur d’une sortie qu’il a effectuée BFMTV. Selon les propos de l’artiste, après le featuring qu’il a eu avec Nekfeu, il ne fera plus du rap.

“Il n’y en aura plus…”

« Je sais qu’aujourd’hui, les gens ne m’attendent pas là. Je ne vais pas refaire un Stade de France avec un album 100% rap. [Cet album] c’était une envie, et je suis content de l’avoir fait [mais] je ne pense plus re-rapper un jour, en vérité. Le son avec Nekfeu, je pense que c’est mon dernier couplet rap. Il n’y en aura plus », a-t-il déclaré.

Notons que ce vendredi 28 mai, Gims faisait la promotion des Vestiges du Fléau, réédition de son album à succès sorti fin 2020. On peut y voir des collaborations avec plusieurs artistes tels que les Marseillais SCH et Jul, ou encore Leto et Bosh, Naza, Heuss l’Enfoiré, Vald ou Kaaris: la fine fleur du rap. Cet album de l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut comporte dix titres. Comme genre musical, il y a rap et variété.

Il parle de Vestiges de Fléau

« Vocalement, c’était un défi. On s’est dit qu’on n’allait peut-être pas y arriver, mais on va peut-être amener quelque chose de différent. On s’est reposé plus sur ça, parce que vocalement, il y a un niveau. On a appelé Slimane, avec sa voix un peu rauque, on s’est dit ‘Allez, il peut faire le Garou », a confié Gims.