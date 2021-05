En France, les policiers sont de plus en plus la cible de jeunes délinquants qui tirent sur eux au point d’en avoir tué plusieurs ces derniers jours. La situation est si préoccupante que des anciens policiers ont, dans un courrier qu’ils ont adressé aux élus, demandé que la peur change désormais de côté. Réagissant une nouvelle fois à cette hausse des violences en banlieues, le polémiste Éric Zemmour a comparé les policiers à des gibiers sur qui on tire.

Pour le journaliste, les forces de l’ordre n’arrivent plus à maintenir l’ordre et sont devenus des cibles en banlieue. « Les policiers ne maintiennent plus l’ordre en banlieue, ils sont au contraire du gibier sur lequel on tire. On est à la chasse. Depuis des semaines, il y a toutes les nuits des émeutes dans d’innombrables lieux en France, et ce sont les policiers qu’on vise, qu’on crie, qu’on attaque, qu’on caillasse, sur lesquels on envoie des tirs de mortiers », a-t-il affirmé en tirant la conclusion que « l’ordre n’est plus maintenu ».

Des mesures plus strictes

A la suite des actes de violences enregistrés ces derniers jours à l’endroit des forces de l’ordre, le gouvernement a annoncé des mesures plus strictes contre les auteurs. Entre autres mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex, il y a une peine de sûreté de 30 ans pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre les forces de l’ordre, l’abrogation du rappel à la loi ou encore la mise en place d’un référent dans les parquets judiciaires pour les violences commises contre les policiers.

Après le meurtre de deux policiers enregistré il y a quelques jours, un autre fonctionnaire est actuellement dans le coma à la suite de blessures reçues au cours d’une intervention. Alors qu’il intervenait lors d’un tapage nocturne à Rive-de-Gier, entre Lyon et Saint-Étienne dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mai, le brigadier-chef de 51 ans a reçu une bouteille en verre à la tête.