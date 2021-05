C’est une scène inhabituelle qui s’est produite entre un policier et un dealer, le vendredi 21 mai 2020. En effet, ce dernier a sauvé un dealer de nationalité mexicaine. Celui-ci âgé de 19 ans s’était jeté à la mer pour fuir des agents de police qui le poursuivaient. Les faits s’étaient déroulés dans la soirée du vendredi dernier.

Elle s’est laissée faire contrôler par les policiers

Trois agents de la police-secours qui effectuaient à pied une patrouille dans la rue de L’Abbé Lemire, au nord-ouest de Nancy, ont vu un jeune homme en pleine transaction de stupéfiants avec une femme. Etant directement intervenus cette dernière n’a pas bougé et s’est laissée faire contrôler par les policiers. Cependant, le jeune homme a, quant à lui, fui les policiers qui essayaient de l’attraper. Une course-poursuite s’est alors engagée, entre deux policiers et le dealer. Cependant, celui-ci s’est arrêté en cours de chemin pour mettre un objet dans sa chaussette et a jeté les stupéfiants qu’il avait en sa possession.

Il ne parvenait plus à tenir dans l’eau

Il a par la suite pris le canal de la Marne au Rhin. Vu qu’il ne pouvait plus échapper aux forces de l’ordre, il a plongé dans les eaux du canal. Il a visiblement été ralenti dans ses ardeurs par la température de l’eau et a choisi de s’accrocher à une barque attachée à une péniche. Avec le temps, il ne parvenait plus à tenir dans l’eau, puisque selon le syndicat de police F.O.il n’arrivait presque pas à y sortir la tête. C’est à ce moment que le policier s’est jeté à l’eau pour sauver le dealer. La consommatrice a reconnu les faits et le mis en cause arrêté sera bientôt jugé, en mars 2022, pour trafic de stupéfiants.