En France une jeune mère qui s’était résolue à allaiter son enfant en public, s’est exposée au courroux d’une autre femme qui très énervée est allé jusqu’à lever sur elle la main. Un geste visiblement pour montrer à « l’impudente », les bonnes manières et les règles de vie en société. Une histoire qui sur les réseaux sociaux a suscité l’indignation de plusieurs. Le fait est cependant qu’en France, contrairement aux USA, aucun texte n’encadrait ce mode de sustentation de bébé en public.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on fait comme ça en public »

Selon Leche league, ‘’une association internationale de soutien et d’information à l’allaitement maternel’’, de nombreuses femmes en France étaient régulièrement prises à partie lorsqu’elles se retrouvent à devoir allaiter leurs bébé en public. Et l’histoire de Maÿlis en est un exemple patent. C’est sur les réseaux sociaux que la jeune maman racontera sa mésaventure dans une rue de Bordeaux.

Il y a quelques jours alors qu’elle avait dû se résoudre à donner, dans la rue, le sein à son enfant, qui pleurait et s’énervait ; Maÿlis avait vu une « dame » l’invectiver. « Vous n’avez pas honte ?(…) vous auriez dû faire ça chez vous. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait comme ça en public, c’est n’importe quoi» lui avait crié la ‘’Dame’’. Et comme pour donner plus de poids à ses propos, elle administrait à la jeune mère « une gifle en pleine poire, avec bébé dans les bras».

Des internautes indignés…

L’allaitement maternel est le mode de sustentation du bébé, le plus promu par la médecine moderne. Chaque fois qu’il était possible, et lorsque toutes les conditions étaient réunies; l’OMS conseille de privilégier l’allaitement maternel. Si possible exclusivement jusqu’au sixième mois de naissance. Cependant si tout le monde est d’accord sur ces directives, son application dans la vie de tous les jours n’est pas évidente.

Et en France où la question de la décence et de la pudeur était abordée de façon particulière, c’est encore plus difficile. C’est que selon l’association, « En France, aucun texte ne sanctionne le fait d’interdire ou de tenter d’interdire une maman d’allaiter, mais aucun texte ne prohibe l’allaitement dit en public ». En tous cas sur la toile, les internautes avaient été nombreux à s’indigner de l’agression qu’avait subie Maÿlis, relançant, à Bordeaux du moins, le débat sur la fustigation des mères qui doivent allaiter leur bébé en public.