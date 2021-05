Ancien associé de SouthBridge, la banque d’affaires cofondée par Lionel Zinsou et Donald Kabéruka, Hamet Aguemon est le nouveau ministre conseiller aux investissements de Patrice Talon. L’homme a été nommé par le chef de l’Etat lors de son remaniement ministériel mardi dernier. L’ancien membre du cabinet de l’ex premier ministre béninois Lionel Zinsou a participé hier mercredi au premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Il a exprimé son humilité mais aussi sa fierté de pouvoir travailler avec l’équipe gouvernementale au sortir de cette réunion hebdomadaire.

« C’est un sentiment d’humilité. Je viens avec beaucoup d’humilité dans une équipe qui est déjà construite et qui a déjà fait ses preuves sur les 5 dernières années. C’est aussi un grand sentiment de fierté d’intégrer cette équipe et de pouvoir travailler avec cette équipe pour aller un peu plus loin » a déclaré M Aguemon, selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. le nouveau ministre conseiller va ensuite rappeler brièvement son parcours. « J’ai une carrière d’une vingtaine d’années en banque d’affaires un peu partout à New-York, Londres… » a t-il fait savoir.

“Pour qu’on puisse voir ensemble comment est-ce qu’on peut aller encore plus loin”

Pour lui, l’objectif aujourd’hui, c’est de pouvoir accompagner l’équipe existante dans la vision du président de la République, travailler avec le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances « pour qu’on puisse voir ensemble comment est-ce qu’on peut aller encore plus loin ». C’est une nouvelle expérience pour cette jeune compétence que Patrice Talon est allé chercher dans le cercle rapproché de son ex-adversaire à la présidentielle de 2016.