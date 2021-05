Il y a quelques mois, le Président Trump a quitté la Maison-Blanche qu’il a occupé pendant 4 années après son élection à la suite du Président Obama. Le magnat de l’immobilier devenu 45è Président américain, avait au cours de sa présidence bousculé les habitudes et opéré des changements majeurs par rapport à la gouvernance de son prédécesseur. La relation qu’il entretenait avec les médias n’était pas une ligne droite.

En effet, à plusieurs reprises Donald Trump avait eu plusieurs accrochages avec des journalistes et ne manquait pas à chaque fois qu’il en avait l’occasion de critiquer la presse qui ne lui faisait pas non plus de cadeau avec de nombreuses révélations. On se rappelle que lorsque l’affaire de l’ingérence russe avait éclaté, la presse américaine avait largement relayé et commenté l’information. Ce vendredi, le Washington Post a fait de nouvelles révélations sur l’administration Trump au sujet de cette affaire.

Hier, le Washington Post a informé ses lecteurs que l’administration Trump avait écrit à des journalistes du média américain pour les informer qu’elle avait les relevés téléphoniques de leur numéro privé et professionnel sur une période de l’année 2017. Tous ses journalistes écrivaient sur l’ingérence russe. Le média a cité les journalistes en question. Il s’agit de l’ex-journaliste Adam Entous, des journalistes Greg Miller et Ellen Nakashima. A en croire le Washington Post, ce serait le ministère de la justice qui aurait écrit à ses professionnelles des médias. De nouvelles révélations qui tombent mal quand on sait que depuis son départ de la Maison-Blanche, de nombreuses affaires hantent l’ex-Président Donald Trump qui zieute déjà 2024.