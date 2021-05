Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a profité de sa tournée qu’il a entamée au Proche-Orient ce mardi 25 mai pour indiquer qu’il ne compte pas faire bénéficier au Hamas la reconstruction de Gaza. Les déclarations ont été faites par le chef de la diplomatie américaine lors d’une conférence de presse conjointe qu’il a animée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

“S’assurer que le Hamas ne bénéficie pas de l’aide à la reconstruction”

« Nous allons travailler de près avec nos partenaires, afin de nous assurer que le Hamas ne bénéficie pas de l’aide à la reconstruction », a déclaré le Secrétaire d’Etat américain dont le but de la tournée est de consolider la trêve qu’il y a eu entre Israël et le Hamas palestinien. Ce fut également l’occasion pour l’officiel américain de réaffirmer son soutien entier « au droit d’Israël de se défendre ». On retiendra également des déclarations d’Antony Blinken que les Etats-Unis vont contribuer à la reconstruction de Gaza.

Egypte et Jordanie, la suite de la tournée

« Il y a beaucoup de travail devant nous pour restaurer l’espoir, le respect et une certaine confiance entre les deux camps. Nous avons vu où mènent les autres options et cela doit nous pousser à redoubler d’efforts pour préserver la paix », a poursuivi le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Notons qu’après l’étape de Tel-Aviv, il poursuivra sa tournée en Égypte et en Jordanie. Rappelons qu’après plusieurs jours d’affrontements cinglants, un cessez-le-feu est intervenu.