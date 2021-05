Séparé de Kim Kardashian, actuellement en plein divorce, Kanye West s’est longtemps retrouvé au cœur d’improbables rumeurs au sujet de sa vie privée. Pour autant, il semblerait qu’aujourd’hui, l’artiste ait décidé de tourner la page. Selon certaines sources, il pourrait être en couple avec Irina Shayk, mère de l’enfant de Bradley Cooper.

Selon certains proches de l’artiste aux multiples récompenses et succès, les deux auraient souhaité garder cette relation secrète le plus longtemps possible. Pour eux, il s’agissait du signe qu’entre les deux, il n’y avait rien de véritablement sérieux. Pour autant, certaines sources citées par OK Magazine le confirme, Irina Shayk et Kanye West sont bel et bien ensemble. Une annonce qui aura eu le don de surprendre même les fans des deux stars.

Une rencontre qui remonte à 2010

Leur rencontre remonte à 2010. À l’époque, la jeune femme faire une apparition remarquée au cours du tournage du clip Power. Après ça, Kanye West a vécu sa vie avec Kim Kardashian, tandis que le top a rencontré Cristiano Ronaldo avant de se mettre en couple avec Bradley Cooper, jusqu’en 2019, date à laquelle elle a confirmé son célibat. Nul ne sait en revanche, comment les deux en sont arrivés à se reparler.