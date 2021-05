Le jeune et désormais très célèbre Khaby Lame n’a toujours pas la nationalité italienne que lui attribue à tort les internautes. Selon des confidences qu’il a faite au média « La Stampa », deux décennies après son arrivée sur le sol italien, il demeure sans papiers. « L’ironie du sort, c’est qu’on parle de moi partout dans le monde comme étant l’Italien de TikTok alors que je n’ai toujours pas la nationalité », a-t-il confié en rappelant qu’il est venu de Dakar avec ses parents en 2001.

Parmi les 100 créateurs de contenus les plus connus

Alors qu’il n’avait qu’un an, les parents avaient quitté leur pays d’origine pour des raisons professionnelles. Ils se sont installés depuis lors dans la ville de Turin. Khaby Lame, est pourtant appelé Italien sur le réseau social TikTok où il a réussi à conquérir en quelques semaines plus de 50 millions d’abonnés par ses vidéos de 20 secondes. Il est désormais l’homme le plus suivi en Italie sur le réseau social et est classé parmi les 100 créateurs de contenus les plus populaires au monde.

Il démarre ses vidéos lors du confinement

L’inspiration lui est venue lors de la période de confinement l’année dernière. Condamné à passer plusieurs jours seul dans sa chambre, le jeune homme a posté sur le réseau social TikTok, des vidéos qui ont eu un succès phénoménal. Le concept de base de ses vidéos est qu’il se demande par des gestes, pourquoi faire compliqué alors qu’on peut faire simple.