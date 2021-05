Les îles Paracels, sont un archipel dans la mer de Chine méridionale à environ 290 km au sud-est de la province insulaire de Hainan, en Chine. Un groupe d’îles et de voies d’eaux revendiqués par le Vietnam, Taiwan et la Chine. Toutes les trois nations réclamant soit la permission, soit un préavis avant qu’un navire de guerre ne traverse la région. Mais les objectifs expansionnistes de Pékin sur ces îles sont plus forts. Ce jeudi donc, les autorités chinoises annonçaient qu’un bâtiment de guerre chinois avait pénétré sans autorisation dans les eaux navigables autour de l’archipel.

Un bâtiment de guerre américain dans des eaux chinoises

Selon Washington, les États-Unis envoient périodiquement un navire de guerre, souvent un destroyer, « sur des opérations de liberté de navigation au-delà des îles Paracels et de la chaîne de l’île Spratly à environ 250 milles à l’ouest des Philippines eut égard à un droit de ‘’passage inoffensif’’ ». Conformément au droit maritime international, tous les navires, y compris les navires de guerre, indépendamment de la cargaison, de l’armement ou des moyens de propulsion, jouissent, dans une certaine mesure, et dans le respect de certaines règles, d’un droit de ‘’passage inoffensif’’ à travers des eaux territoriales. Et à ce moment-là «aucune notification préalable ni autorisation n’est requise».

Or selon un communiqué de la marine sur l’opération du Curtis Wilbur, « Quel que soit le demandeur qui détient la souveraineté sur les îles des îles Paracel, des lignes de base droites ne peuvent être légalement tracées autour des îles Paracel dans leur intégralité ». Pour la Chine en tous cas le passage des États-Unis à travers le détroit n’était rien de moins qu’une provocation.

Pékin parle de tentative de déstabilisation

La Chine appelle les îles Paracels, dans la partie nord-ouest de la mer de Chine méridionale, les îles Xisha. Ils sont sous le contrôle de Pékin depuis plus de quatre décennies malgré les revendications concurrentes du Vietnam et de Taiwan. Et la Chine les a fortifiés avec des installations militaires. Pékin, qui d’ailleurs revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme territoire, a déclaré que le mouvement du navire de guerre américain violait sa souveraineté.

Ce mercredi, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclarait que Les USA et ses navires de guerre «ont fait étalage à plusieurs reprises de leurs prouesses dans le détroit de Taiwan, provoquant et semant le trouble». Pour l’officiel chinois, « Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement en faveur de la liberté et de l’ouverture, mais plutôt d’une perturbation et d’un sabotage délibérés de la paix et de la stabilité régionales », a déclaré Zhao. Ajoutant en substance, « la communauté internationale voit cela clairement ».