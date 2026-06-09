Trump presse Nétanyahou de mettre fin aux opérations militaires au Liban

Donald Trump a demandé lundi au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou de cesser le plus rapidement possible les opérations militaires menées par Israël au Liban, lors d’un appel téléphonique dont des extraits ont été diffusés par la Maison-Blanche. Le président américain a déclaré avoir dit à son interlocuteur : « Faites ce qui est juste, mais arrêtez le plus vite possible. »

L’Iran riposte aux frappes israéliennes sur Beyrouth

La demande américaine intervient au lendemain d’une nuit de frappes réciproques entre Israël et l’Iran. L’armée israélienne avait mené dans la nuit du 7 au 8 juin une série d’attaques sur des installations qualifiées de « systèmes de défense stratégiques » en territoire iranien, dont plusieurs quartiers de Téhéran. En réponse, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a revendiqué des tirs de missiles sur des installations pétrochimiques à Haïfa, dans le nord d’Israël, présentant cette frappe comme une riposte directe aux dommages causés aux infrastructures énergétiques iraniennes.

Le QG central Khatam Al-Anbiya des forces armées iraniennes a annoncé lundi la suspension de ses opérations, tout en avertissant que toute nouvelle escalade, y compris dans le sud du Liban, entraînerait une réponse « plus sévère et décisive ».

Washington cherche à préserver les négociations avec Téhéran

La pression exercée par Trump sur Nétanyahou s’explique par les risques que l’escalade au Liban fait peser sur les pourparlers américano-iraniens en cours. Selon Axios, un responsable américain a indiqué que Trump estimait la réponse israélienne disproportionnée, notamment au regard du nombre de victimes civiles et de la destruction de bâtiments pour neutraliser un seul commandant du Hezbollah.

Trump a annoncé sur Truth Social qu’Israël et l’Iran étaient en négociation pour un cessez-le-feu immédiat, précisant que le blocus américain des ports iraniens resterait en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord. Les pourparlers portent notamment sur un mémorandum prévoyant la fin des combats au Liban comme condition au règlement global, selon Axios.

Du côté israélien, le ministre de la Défense Israël Katz avait indiqué que l’armée maintiendrait sa présence dans le sud du Liban et poursuivrait ses opérations au sol. Un responsable du Hezbollah a confié à NPR que le mouvement refusait tout cessez-le-feu sans retrait préalable des forces israéliennes du territoire libanais.

La prochaine étape des négociations entre Washington et Téhéran déterminera si l’appel de Trump à Nétanyahou se traduit par un arrêt effectif des opérations ou par une pause tactique.