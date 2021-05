Entre les Etats-Unis et la Russie, ce n’est toujours pas le parfait amour. Les autorités russes envisagent fortement empêcher leurs entreprises de faire recours aux services des « Quatre Grands » occidentaux de l’audit. L’objectif de cette mesure est de limiter l’accès de certaines firmes d’audits étrangères aux entreprises russes. Comme sociétés d’audits visées par cette décision, on peut citer : « Deloitte, KPMG, EY et PwC ».

Une douloureuse décision pour les entreprises

Ces différentes sociétés d’audit avaient coutume de réaliser des audits des banques, des organismes de crédit, des fonds de pension privés. Selon les confidences qui ont été faites par le chercheur associé à l’université d’économie Plekhanov de Moscou au journal « Vedomosti », il s’agira d’une « décision douloureuse pour les auditeurs internationaux étrangers, qui vont perdre la majorité de leurs clients, de leurs revenus et des informations qu’ils avaient accumulées. »

La suite du conflit avec les USA?

Les sociétés visées sont de renommées internationales et sont notamment connues pour les gros chiffres d’affaires qu’elles ont coutume de réaliser dans le monde. Les entreprises sont basées en effet au Royaume-Uni, et à Amstelveen aux Pays-Bas. Rappelons que cette annonce de la Russie intervient après celle qui a été faite par les Etats-Unis. En effet, une série de sanctions sont prévues contre la Russie.