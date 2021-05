Xiaomi, l’entreprise chinoise d’électronique et d’informatique basée à Pékin et spécialisée dans la téléphonie mobile et l’électronique grand public peut pousser un ouf de soulagement. Selon des informations rapportées par certains médias, elle a été retirée de la liste noire du Département de la Défense. La décision serait intervenue suite à un accord qu’il y aurait eu entre l’entreprise chinoise et le gouvernement américain.

Une entente entre les deux parties

Elle a été mise sur cette liste par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump. Il y a quelques mois, l’entreprise chinoise s’était engagée dans une bataille judiciaire contre cette mesure américaine. La justice fédérale avait en partie donné gain de cause au constructeur chinois en ordonnant son retrait de la liste noire. Selon les précisions apportées par l’agence américaine Bloomberg, un terrain d’entente avait été finalement trouvé entre les deux parties afin de résoudre le litige sans aucune autre contestation.

Les difficultés sous l’ère Trump

Notons que pour l’heure, aucune annonce n’a été faite par les deux parties sur l’entente devant aboutir au retrait de Xiaomi de la liste noire. Rappelons que sous l’ère Trump, plusieurs structures chinoises avaient fait l’objet de sanctions. Entre autre, on peut citer le géant des télécommunications Huawei qui était interdit de collaboration avec plusieurs entreprises américaines.