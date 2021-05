Le Coupé Décalé musique urbaine ivoirienne, aujourd’hui internationale connait de beaux jours depuis une vingtaine d’années maintenant. Une musique qui a fait la fortune et la réputation de nombreux artistes ivoiriens dont Francky Dicaprio. Seulement depuis le décès tragique de DJ Arafat, figure emblématique du concept pour la dernière décennie ; les circonstances de la mort de la star, les témoignages de sa vie , les hommages divers qui lui aveint été rendus, avaient conduit en Côte d’ivoire à un débat sur la pertinence de la perpétuation du style musical. Et Francky Dicaprio était dans ce débat, un acteur à la dialectique assez particulière.

« Le coupé décalé » doit tomber…

Ce Lundi, Francky Dicaprio, le maître du « fatigué fatigué » lançait via Facebook un appel assez surprenant. On pouvait s’attendre à tout sauf à cet appel qu’a lancé l’artiste ivoirien à ses confrères de la sphère coupé décalé en Côte d’Ivoire. « Le coupé décalé est diabolique ça doit tomber quittons le et allons chercher un travail qui va honorer Dieu » a déclaré Francky Dicaprio en son message tout en souhaitant à « tous » de passer « une belle semaine ».

Autrement dit, tous ceux qui comme lui s’étaient faits les adeptes et les apôtres du ‘’Coupe Décalé’’, se seraient trompés du tout au tout. Tout ce qu’ils avaient pu obtenir par le biais de ce rythme : « bars, maquis, restos, taxis, gbakas, hôtels et maison » pour Dj Leo ; « Maisons » en Côte d’Ivoire et au « Maroc » pour Molare, « argent (…) maison de Siporex » et voyages en Europe pour la famille pour DJ Kerozen.

Mais aussi, « maisons et voitures » pour Kedjevara et Dj Mix , « 7 maisons, resto, maison en France et autres » pour Serge Beynaud ; tout cela, des « biens (…) sales » qui venaient « du Diable » qui perdraient leurs âmes et donc les conduiraient « en enfer ».

En tous cas lui, Dicaprio avait « vendu ses terrains », parce qu’« on ne garde pas les biens de ce qui n’est pas bon » et était maintenant assuré que son « paradis sera clair ». Un discours de fin du monde qui mis à part l’objet qui était similaire, était d’un ton tout à fait à l’opposé de celui de ses déclarations d’il y a quelques semaines.

À ce moment-là, Francky Dicaprio avait reproché à certains de ses confrères de « salir cette musique » qui leur avait « tout donné ». Et aux détracteurs du Coupé Décalé, Francky avait alors lancé: « si vous n’êtes plus dedans c’est votre choix mais venir faire croire aux gens que c’est un mouvement de pratiquants du diable. Je dis NON, NON et FAUX. »