En Côte d’Ivoire, en un post, l’artiste Vitale a semé le trouble dans le cœur des ivoiriens. Celle qui avait annoncé en grande pompe son mariage avec Momo Wang a fait une surprenante déclaration sur son compte officiel, poussant les internautes ivoiriens en général à se demander jusqu’où elle pourrait aller pour du buzz.

La recherche du buzz effréné a-t-elle des limites dans le showbiz ivoirien ? Il semblerait que non, à en croire un des posts de l’artiste Vitale qui fait le tour de la toile depuis quelques jours. « Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentales alors Je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que momo wang et vitale c’était juste pour le projet #Mon_BEBE . Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes dont cette information pourrait choquer Cela fait partie de l’industrie musicale qui est le showbiz (c’est le Game ). Que DIEU vous bénisse » a déclaré l’artiste ivoirienne.

Une déclaration qui sème le doute dans l’esprit des internautes qui se demandent comment l’artiste a pu verser dans une pareille situation. Pour certains, le mariage n’est pas un buzz, mais la déclaration a pour but de faire parler d’elle. L’artiste n’est pas revenue sur sa déclaration, ni pour confirmer sa version initiale, ni pour l’infirmer.