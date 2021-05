Ce Jeudi 06 Mai, est le jour de la commémoration de la naissance de Archie Mountbatten-Windsor, septième dans la lignée de succession au trône britannique. Ce jour anniversaire a été l’occasion pour la famille royale d’Angleterre de célébrer via les réseaux sociaux, le fils de Harry et de Meghan. Tour à tour de nombreux membres de la famille royale ont tenue à souhaiter les vœux les meilleurs à Archie et bien entendu à ses parents.

Des vœux à profusion…

Archie, qui est l’arrière-petit-fils de la reine et le septième sur le trône mais qui n’a pas de titre royal officiel, vit en Californie avec le duc et la duchesse de Sussex depuis leur abdication en tant que membres « supérieurs » de la famille royale. Archie est né en Angleterre le 6 mai 2019, il a donc célébré ce jour son second anniversaire. Et alors que Meghan et Harry ont célébré l’anniversaire de leur fils en appelant à des dons pour soutenir l’équité du vaccin Covid-19. La famille royale elle, avait tenu à marquer le coup.

Peut-être pour rappeler que l’enfant, après tous les problèmes et les tensions entre ses parents et sa grande famille, restait et demeurait un membre de la famille royale d’Angleterre. La reine, le prince Charles et le prince William et Kate Middleton ont tous adressé leurs meilleurs vœux à Archie, pour son deuxième anniversaire.

C’est le compte Instagram officiel de la famille royale qui a ouvert la salve des vœux d’anniversaire ce matin avec une photo de Harry et Meghan présentant leur fils au monde au château de Windsor en mai 2019. Ensuite ont suivi, ceux du prince Charles, et des seigneurs de Cambridge. Le prince William et Kate Middleton ont décidé eux de partager des photos prises lors du baptême d’Archie en Juillet 2019.