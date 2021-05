La pandémie relative au nouveau coronavirus continue d’occuper l’actualité. En Inde, les médias rapportent ce qu’a dû faire un couple pour se soustraire au respect des gestes barrières. Selon les informations rapportées, les deux époux ont préféré se marier dans un avion en plein vol en ignorant les règles mises sur pied pour contrer la propagation du virus. Les autorités indiennes en charge du transport aérien ont fait savoir qu’une enquête a été ouverte et que les membres de l’équipage ayant participé à cette organisation ont été suspendus.

161 invités au lieu des 50 autorisés

Certaines vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux montrent les deux époux lors de la cérémonie ainsi que leurs invités sans masques de protection contre le Covid-19. Ceux-ci n’observaient pas la mesure relative à la distanciation sociale. Alors que les autorités indiennes n’autorisent que 50 personnes aux cérémonies de mariage, leur union aurait enregistré la présence de 161 invités. La cérémonie se serait produite alors que l’appareil de la compagnie SpiceJet survolait le temple de Minakshi, à Madurai, dans l’État du Tamil Nadu (sud).

La compagnie aérienne se défend…

«L’agent et les passagers invités ont été informés en détail, par écrit et oralement, des règles de distanciation sociale et de sécurité à suivre conformément aux directives COVID, à l’aéroport et à bord de l’avion tout au long du voyage», a essayé de clarifier un porte-parole de la compagnie aérienne. «Malgré des demandes et des rappels répétés, les passagers n’ont pas suivi les directives et la compagnie va prendre les mesures appropriées conformément aux règles», a-t-il poursuivi.