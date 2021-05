Mercredi, un policier a encore été tué à Avignon près d’un lieu de trafic de drogue. L’homme qui a commis le meurtre s’est ensuite enfui après l’acte. D’après le procureur d’Avignon, il « n’a pas encore été interpellé, mais tous les moyens seront mis en œuvre à cette fin ». Régissant à cet énième meurtre de policier en France, la présidente du Rassemblement nationale (RN) Marine Le Pen, lors d’un déplacement en Bretagne pour les régionales, a indiqué que nulle n’est plus en sécurité en France.

Elle a accusé à ce propos le président de la République, Emmanuel Macron, qui n’a pu rien faire selon elle. « Avec Emmanuel Macron, il faut l’admettre aujourd’hui, il n’y a plus un seul endroit en France où l’on est en sécurité, plus un endroit où se cacher de délinquants et de criminels », a déclaré la candidate à la présidentielle face à la presse. Pour Mme Le Pen, cette insécurité grandissante en France résulte de l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat et de l’appareil judiciaire.

Macron se complaît dans le laxisme

« Assassiner un policier ne fait plus peur aux criminels car ils ne craignent ni la justice, ni l’autorité de l’État. Je serai la Présidente qui incarnera la restauration de l’autorité de l’État face à un Président qui n’a eu de cesse de se complaire dans le laxisme » a-t-elle écrit sur Twitter. Elle se présente également comme la candidate qui a consacré « une très grande partie » de son projet de société pour « annihiler cette criminalité, cette délinquance ». Selon elle, le prochain locataire de l’Elysée, doit véritablement incarner l’autorité et elle pense être cette présidente-là.

Arrêter l’immigration

« Il faut que le prochain Président de la République incarne cette autorité et je serai la Présidente qui incarne le retour et la restauration de l’autorité de l’État, face à un Président qui n’a eu de cesse que de se complaire dans une forme de laxisme, de désordre, dont l’ensemble des Français sont victimes », a déclaré Le Pen. Revenant une nouvelle fois sur la question de l’immigration, la leader du RN pense que l’incident du mercredi est aussi lié à l’immigration massive en dehors de la drogue. Il faut selon elle « arrêter l’immigration et donner les moyens à la justice et à la police » afin de « retrouver la maîtrise de nos quartiers ».

📹"Assassiner un policier ne fait plus peur aux criminels car ils ne craignent ni la justice, ni l'autorité de l'État. Je serai la Présidente qui incarnera la restauration de l'autorité de l'État face à un Président qui n'a eu de cesse de se complaire dans le laxisme." pic.twitter.com/SGsLk9Phu3 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 6, 2021