Emmanuel Macron a confirmé, le 21 mai dernier, qu’il souhaitait créer un nouveau statut pour « les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles ». Une annonce qui intervient dans un contexte particulier, à l’heure où les forces de l’ordre et les représentants des services hospitaliers réclament plus de visibilité et d’accompagnement.

C’est via Twitter que le président français Emmanuel Macron a confirmé que l’État français allait remercier les personnes du Service public, décédées pour la France. Un engagement qui, selon le chef de l’État, oblige le pays à agir en leur direction, par-delà leur mort. De fait, le statut « Mort pour le service de la République » a été annoncé.

Macron annonce un nouveau statut

Décès lors d’opérations de sauvetage ou de secours, accidents à l’entraînement pour les militaires, l’ensemble des décès survenus dans un cadre dépassant le droit seront salués. Un statut qui permettra également aux enfants des personnes décédées, de devenir des pupilles de la République et donc, d’être pris en charge.

Des enfants pris en charge par l’État

Un projet de loi a d’ores et déjà été voté mais un nouvel amendement, basé sur le modèle de sécurité civile et le volontariat des sapeurs-pompiers, sera prochainement inscrit. Une information plus tard confirmée par des sources parlementaires proches du gouvernement Macron, aux journalistes de l’APF.

« Morts pour la France. »

« Morts pour le service de la Nation. »

« Morts pour le service de la République. »



Notre République tiendra ses engagements envers celles et ceux qui se sont engagés pour elle. C’est un acte de justice et de fraternité. pic.twitter.com/HHkhcbGdD1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2021