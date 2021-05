La mannequin Naomi Campbell âgée bientôt de 51 ans est désormais maman d’une petite fille. Elle a posté une photo des pieds du bébé sur son compte Instagram mardi, annonçant qu’« une belle petite bénédiction m’a choisi pour être sa mère ». « Tellement honorée d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi mon ange », a-t-elle écrit dans la légende. « Il n’y a pas de plus grand amour. »

La mannequin devenue célèbre dans les années 90, la seule top model noire d’envergure internationale d’alors, a également tagué sa mère, Valerie Morris-Campbell, dans le message. Elle n’a partagé aucune information supplémentaire sur sa fille, certainement pour des raisons de confidentialité. Dans un passé récent l’animatrice de Making the Cutavait parlé de son désir de devenir mère.

“Je pense en permanence à avoir des enfants”

En 2017, par exemple, elle avait déclaré au quotidien britannique Evening Standard : « Je pense en permanence à avoir des enfants ». « Mais maintenant avec les progrès de la science je pense que je peux le faire quand je veux ». Interrogée en 2019, si ce moment pourrait venir ou non, elle a répondu : « Pas encore, je vais voir ce que l’univers m’apporte ». Et maintenant, le moment est venu, c’est l’heure du bébé. Le designer Marc Jacobs, qui semble avoir connaissance du projet, a commenté : « Oh mon Dieu !!!!! C’est aujourd’hui le jour ?? », sur le message de Campbell.

Célibataire jusqu’en 2019, Noami Campbell indiquait alors, lors d’une interview avec le magazine du Wall Street Journal, qu’« être célibataire ne veut pas dire que vous êtes seul(e). Je n’ai pas le temps de m’ennuyer, et je n’ai pas le temps d’être seule. » Soupçonnée d’avoir été la compagne du chanteur Liam Payne, Campbell avait également entretenu des relationsavec l’homme d’affaires Vladimir Doronin, entre 2008 et 2013 et qui a malheureusement fini au tribunal. Si elle n’a souvent pas eu du succès avec les hommes, cela dépend en partie de son travail. « Pour moi, l’intimité est importante pour apprendre à connaître quelqu’un, et je m’inquiète toujours que mon travail ne le permette pas », avait-elle confié.

“Je n’ai pas le temps d’être seule”

