Une découverte très peu ordinaire a été effectuée dans l’après-midi de ce vendredi 14 mai par la police française dans le quartier de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). En effet, lors d’une patrouille, les fonctionnaires de police ont découvert des écrits appelant à commettre des actes de violence contre la police. Ces appels qui sont inscrits sur des murs font également référence à l’Etat Islamique ainsi qu’aux affrontements en cours depuis quelques jours entre la Palestine et Israël.

Selon les images de ces écrits relayés par certains médias, le message invite à réserver aux policiers le même traitement qu’à Samuel Paty tué dans les circonstances assez dramatiques. L’enseignant a été assassiné le 16 octobre 2020 dans la commune française d’Éragny après avoir montré à ses élèves en salle une caricature du prophète Mahomet. Comme messages visibles sur ces murs, on peut également lire : «Israël va payer pour ces crimes», «Palestine» suivi d’un cœur, et «Vive l’Etat islamique».

“C’est insupportable”

Selon des confidences qui ont été faites par la première autorité de la ville de Catherine Arenou, les écrits seraient probablement l’œuvre des enfants. « C’est insupportable. Quand on regarde le graphisme, on s’aperçoit que ce sont sûrement des gamins de 15 ans. Ils l’ont fait dans un hall, c’est peu courageux. J’y vois un lien avec le travail très efficace de la police ces derniers temps. Nous n’avions pas vu de tags depuis quelques mois et ils sont réapparus la semaine dernière, à la faveur d’arrestations dans plusieurs domaines. », a-t-elle déclaré.