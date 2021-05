Nous sommes en pleine période de Ramadan. Une période où la communauté musulmane mondiale célèbre le cinquième quatrième pilier de l’Islam : Le jeûne. Une période de célébration de la miséricorde divine, mais un grand moment de privation et de pénitence. Et Gims comme des milliers de musulmans doit lui aussi sacrifier à la religion. Une situation qui doit cette année être plus facile que les autres, puisque DemDem, la seconde femme de l’artiste, celle- là qu’il possède en France, révélait ce mercredi sur Facebook, être disposée à « accepter tout ce qui vient de la religion ».

DemDem n’a pas l’intention de partir…

C’est vrai que les histoires d’amour de Gims ont défrayé la chronique, parce qu’intimement lié à ses soucis de nationalité. C’est que Gims est polygame. Marié très tôt à une femme qui vit au Maroc, l’artiste congolais s’est des années plus tard amouraché, d’une jeune française d’origine malienne DemDem. Le couple filera le parfait amour jusqu’en 2005 où ils se marieront et auront plus tard ensemble, quatre enfants.

Mais pendant tout ce temps, les démarches du célèbre rappeur pour obtenir la nationalité française sont demeurées lettres mortes. La France, n’autorise la polygamie, et Gims refuse de se séparer de l’une de ses épouses. Qu’à cela ne tienne, DemDem, elle n’a pas sa l’intention de le quitter. Et ce Mercredi sur Facebook, la jeune femme mettait fin à toute polémique en déclarant être prêt à tout « accepter venant de la religion ». Des propos qui disaient tant son acceptation de la religion de l’artiste adoptée en 2004, la religion musulmane, que de son statut de seconde femme d’un mari polygame.

En vérité, contrairement à la religion catholique, l’Islam lui permettait au musulman de prendre plusieurs épouses. Une situation que peu de femmes acceptaient. C’est donc une véritable déclaration d’amour qu’avait faite DemDem à Gims, ce mercredi, en révélant être prête à tout supporter pour rester à ses côtés.