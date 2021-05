Victime des réformes électorales qui lui ont fait perdre la mairie de Porto-Novo, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), n’a cessé de soutenir les actions du président Patrice Talon. Une fidélité qui a finalement été récompensée. Pour la première fois, le numéro 1 béninois nomme un cadre des Tchoco Tchoco dans son gouvernement. Son nom : Dossou Raphaël Akotègnon. Il est le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

Les ” militantes et militants du PRD expriment leur profonde reconnaissance au Président Patrice…”

Sa nomination ne laisse pas indifférent le parti de Me Adrien Houngbédji. Dans un communiqué en date du 26 mai, et signé du Secrétaire Général Falilou Akadiri, les « militantes et militants du PRD expriment leur profonde reconnaissance au Président Patrice Athanase Guillaume Talon pour cet acte qui n’est pas sans lien avec le discours qu’il a délivré le samedi 06 février 2021 devant le Congrès extraordinaire du PRD et qui scelle une étape importante de la collaboration entre le Chef de l’Etat et le Parti ».

Ils promettent de ne ménager aucun effort pour la concrétisation des projets de développement annoncés par Patrice Talon dans son discours d’investiture le 23 mai dernier à Porto-Novo. Rappelons que Raphaël Akotègnon est un membre de la Direction Exécutive Nationale Du PRD. Sa nomination « honore dans son entier le PRD » se réjouit le communiqué.