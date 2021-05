Après une saison plutôt difficile avec le Real Madrid, Zinédine Zidane serait en train de vouloir quitter le club espagnol. L’annonce aurait été faite par l’ancien international français selon les informations rapportées par la presse espagnole. La décision aurait été notifiée tant aux joueurs qu’au club. A en croire les précisions apportées par le journaliste italien spécialisé dans les transferts de football, Fabrizio Romano, le départ serait avec un effet immédiat.

“Une décision définitive…”

« Le Real Madrid et Zinedine Zidane publieront tous deux une déclaration officielle dans les heures/jours à venir pour annoncer qu’ils se séparent. Zidane part à 100 % », avait-il laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu selon certains médias. « La décision est définitive et l’entraîneur français l’a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l’équipe », a laissé lire sur sa plateforme le quotidien sportif As.

Un contrat qui prend fin normalement en 2022

Cette information intervient alors que le contrat signé par le Français a encore une validité de plus d’un an. Son contrat devrait en effet prendre fin 30 juin 2022. Tout porte à croire tout de même que ce départ sera définitif avec les dernières performance de son club au cours de cette saison. Le Real Madrid n’a eu aucun titre pour la saison écoulée. Notons que Zinédine Zidane serait en train de partir de son plein gré contrairement aux précédents sélectionneurs du club qui ont été limogés.