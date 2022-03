Une possible arrivée au PSG de l’ancien champion du monde 1998 et ex-entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a plusieurs fois été évoquée dans la presse sportive. Cette rumeur a été abordée par le directeur sportif du PSG, Leonardo, lors d’un entretien accordé au média françai L’Equipe, au cours duquel il a démenti cette information.

« On n’a jamais pensé à changer d’entraîneur »

« On n’a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit » a-t-il déclaré, tout en soulignant ne pas avoir de problème avec l’actuel entraîneur Maurico Pochettino. « Aujourd’hui, il a encore un an de contrat (juin 2023). Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur » a-t-il ajouté. Notons que ces propos de Leonardo interviennent après ceux de plusieurs journalistes sur le sujet. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda avait déclaré que Zidane sera le prochain entraîneur du Real Madrid.

« Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG. Et pour son projet, il veut Cristiano et ce dernier a dit oui. Et Il a l’approbation de (Lionel) Messi et de Neymar, qui sont ceux qui resteront au PSG » avait-il déclaré. Pour rappel, le média Footmercato avait également indiqué que Zidane viendra au PSG, précisant que les dirigeants du Paris saint-Germain seraient prêts à tout pour le faire venir. Ainsi, la source avait fait savoir que le prochain salaire de Zidane dans le club de la capitale pourrait tourner autour de 15 ou 20 millions d’euros net par an.