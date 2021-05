Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 05 mai 2021, la séance hebdomadaire du conseil des ministres. A l’occasion, la presse nationale a soulevé la question de la situation sanitaire de la candidate du parti « Les Démocrates » à la présidentielle du 11 avril dernier. Alain Orounla indique que le gouvernement veille au grain.

Au sujet des ennuis sanitaires de la reine de l’inclusion financière en Afrique Reckya Madougou, le ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement Alain Orounla a fait savoir aux professionnels des médias à l’occasion du point hebdomadaire du conseil des ministres que le gouvernement suit de près la situation dans les maisons d’arrêts et fait foi aux autorités judiciaires et pénitentiaires.

« Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services pénitentiaires et judiciaires dans notre pays. Lorsque l’état de santé d’un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux délivrés par un médecin assermenté et lorsque le cas nécessite une évacuation, il est donné une suite favorable », a rappelé le porte-parole du gouvernement.