La célèbre chanteuse américaine originaire de la Barbade, Rihanna, est en couple avec le rappeur A$ap Rocky. En effet, ce dernier a récemment mis fin aux rumeurs en officialisant sa relation avec l’interprète de Rude Boy. C’est dans une interview accordée au magazine américain GQ, qu’il a déclaré sa flamme à Rihanna.

« Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres »

Durant l’interview, il a assuré que cette dernière est son âme sœur. « C’est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres » a-t-il déclaré. Le moins que l’on puisse dire, est que A$AP Rocky est certain de ce qu’il ressent pour Rihanna. Par ailleurs, il n’a pas écarté la possibilité de fonder une famille avec cette dernière. « Si c’est le destin, bien sûr que j’en veux. Je pense que je serais un père incroyable » a-t-il déclaré.

Il faut dire que des rumeurs d’une relation amoureuse entre Rihanna et A$AP Rocky allaient bon train surtout lorsque les deux tourtereaux avaient été aperçus dans le pays d’origine de Rihanna qui est aussi celui du père d’A$AP Rocky. Au cours de ce voyage, l’intimité entre les deux stars avait sauté aux yeux, puisqu’ils ont été vus en train de s’embrasser.