En avril, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il établirait bientôt la première unité armée de robots de frappe, dans ce qui pourrait définir l’avenir du champ de bataille; les robots de combat Uran-9. Les Uran-9 ont été créés pour des objectifs à la fois défensif et offensif. Ce Vendredi, le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Choïgou, annonçait que le robot était entré dans sa phase de production en série.

La Russie poursuit avec les Uran-9

le Uran-9, est un robot à Intelligence Artificiel. Ses armes puissantes peuvent frapper non seulement des éléments vivants et les véhicules légèrement blindés, mais aussi les chars, ainsi que d’autres objets hautement protégés. Le système est intégré au système de contrôle unifié au niveau tactique et est protégé contre les accès non autorisés et les moyens de guerre électronique. Produit par la 766e entreprise de production et technologique, le robot est armé d’un canon automatique 2A72 de 30 mm, d’une mitrailleuse PKT de 7,62 mm, de missiles guidés antichar Ataka et de lance-flammes Shmel.

Le robot a été testé en Syrie, et selon des observateurs, américains surtout, ses résultats étaient plutôt mitigés. Selon ces experts, l’expérience de combat en Syrie a montré que le Uran-9 n’était que « légèrement blindé et pesait sur la logistique ». En outre le robot serait loin d’être aussi autonome que l’avait déclaré la Russie, puisque des opérateurs humains étaient sollicités pour télécommander à distance ce dernier.

Ce vendredi pourtant lors du « marathon éducatif en ligne Nouvelle connaissance », le général Sergueï Choïgou annonçait la production de masse du Uran-9. À en croire le ministre russe, le robot avait été suffisamment perfectionné et les essais suffisamment concluants pour en entrer dans une production de masse. Ces robots, « qu’on peut montrer dans les films de science-fiction » seraient selon Choïgou véritablement, avec l’IA qui les dirige, « capables de se battre ».

Le marathon des ‘’Nouvelles connaissances’’ débuté ce 20 mai et prévu prendre fin ce dimanche, a vu plus de 100 discussions, conférences, dont celle de du milliardaire américain, fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk.