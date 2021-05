Ce Vendredi, la police de Vancouver faisait une grosse bourde. Des agents de police sur la plainte et la description de victimes s’était trompée de suspect, et avait interpellé et menotté une personne différente de celle du signalement. Un quiproquo qui peut arriver au cours des investigations. Seulement, cette fois, la bourde avait été amplifiée par le fait que, la personne interpellée avait près de 40 ans de plus que celle signalée et surtout, c’était un ancien juge.

Arrêté d’abord parce qu’il était noir ?

« Je déteste le dire, mais je pense que c’est un cas où j’ai été ciblé parce que je déambulait en tant que noir. Mais vous pouvez vous demandez en quelque sorte pourquoi ces menottes ont été placées sur moi à un stade aussi précoce » a confié le juge Selwyn Romilly a la presse après que le malentendu ait été levé.

Dans les faits, Selwyn Romilly 81 ans, faisait posément ce vendredi sa promenade matinale quand sans crier gare des agents de la police de Vancouver l’ont interpellé et aussi menotté sans autres formes de procès ou d’explications. C’est seulement après que l’octogénaire ait décliné sa qualité et la raison pour laquelle il se trouvait à cet endroit-là, à ce moment précis, que les policiers s’étaient rendu compte de leur méprise.

Pourtant, Selwyn Romilly était beaucoup plus âgé que le signalement, qui faisait état selon la police « un homme de couleur foncé, (…) âgé de 40 à 50 ans ». On se saurait imaginer ce qui aurait pu advenir si un autre noir autre que le juge avait correspondu au signalement, sans pour autant être le coupable recherché. Les choses en tous cas étaient rentrées dans l’ordre ; avec le véritable suspect appréhendé et des officiels de la Police d’Etat ainsi que le Maire de la ville, ayant tenu à présenter personnellement des excuses au juge retraité.

Selwyn Romilly est le premier juge afro-américain à être nommé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il est reconnu pour avoir apporté une contribution importante à la formation judiciaire et juridique au Canada. En 1996, il recevait un prix décerné par la Harambee Foundation et le Congress of Black Women pour son profond engagement envers le service public. Un autre en 1997, par l’Association canadienne des avocats noirs. Et en 2008, un prix de l’Association des étudiants noirs en droit du Canada. Il a pris sa retraite le 20 janvier 2015.