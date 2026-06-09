Après les missiles, Trump prédit un accord avec l'Iran « dans deux à trois jours »

Dans un entretien accordé aux médias ce mardi en rentrant du match des finales NBA à New York, Donald Trump a déclaré qu’un accord de paix avec l’Iran était « à deux ou trois jours », affirmant que les négociations étaient dans leurs « derniers soubresauts ». « Nous sommes dans les derniers soubresauts de ce qui sera un très, très bon accord », a-t-il déclaré.

« Nous avons des négociations en cours avec l’Iran. Nous pourrions avoir au moins une idée d’ici un ou deux jours. Je pense que ça se passe bien. Le blocus continue de tenir à 100 %. Rien ne passe à travers notre blocus. Ni pétrole, ni revenus, ni rien », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent au lendemain d’une nuit de frappes croisées entre Israël et l’Iran — la première depuis l’entrée en vigueur de la trêve d’avril — qui avait semblé menacer l’ensemble du processus diplomatique. L’Iran a depuis suspendu ses opérations contre Israël, tout en avertissant qu’il les reprendrait si les frappes israéliennes au Liban se poursuivaient.

Trump a par ailleurs indiqué avoir reçu des appels de cinq pays de la région lui demandant d’intervenir auprès de Benyamin Nétanyahou après les frappes, précisant que l’Iran l’avait également contacté pour signaler sa volonté de cesser les tirs si Israël en faisait de même. « Ils nous ont appelés et ont dit qu’ils ne feraient plus d’attaques et nous ont demandé de dire à Israël de ne plus en faire », a-t-il déclaré.

Trump a également averti Nétanyahou que ses actions au Liban risquaient de compromettre les négociations et de l’isoler sur la scène internationale.