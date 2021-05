Au Sénégal un journaliste célèbre est aux prises avec la justice de son pays. Cette fois-ci, il n’était pas question d’une quelconque tentative du pouvoir de museler une voix un peu trop dérangeante, les ennuis de Pape Ndiaye n’ont rien à voir avec son travail de critique. L’affaire, aux allures de scandale, évoque plutôt des accusations d’abus de confiance, à l’encontre du journaliste. Ce Lundi, Pape Ndiaye était interpellé pour escroquerie.

Des ennuis judiciaires à l’horizon pour Pape Ndiaye

Ce lundi, Pape Ndiaye journaliste à Wal Fadjiri, un quotidien d’information de la capitale et animateur à Walf Tv, a été appréhendé ce lundi par des éléments de la police nationale. L’homme a été emmené à la Sûreté Urbaine du Commissariat urbain de Dakar, où il a été mis en garde à vue. La raison : Une plainte déposée à son encontre pour abus de confiance et escroquerie. Dans les faits une femme s’est présentée dans les locaux de la police pour poser une plainte contre le sieur Pape Ndiaye au motif que celui-ci lui aurait soutiré la somme de 500 000 frs.

Cette somme, la plaignante l’aurait remise au journaliste, avec décharges et contre la promesse d’une intervention personnelle de sa part dans le dossier que l’un de ses proches avait en justice. Selon la plaignante, Pape Ndiaye auprès d’elle, se serait vanté d’accointances voire de grande promiscuité avec de grands magistrats du pays. Une chose dont elle a dit n’avoir nullement douté, étant donné la célébrité de l’homme de média.

Seulement , les jours et les semaines passant, le parent de la plaignante accusé de recel, continuait de croupir dans les geôles de Rebeuss. La dame ne constatant aucun avancement dans le dossier avait donc réclamé son dû. Et ce serait l’incapacité de Pape Ndiaye à rembourser les 500 000 frs, qui avait conduit à son interpellation ce lundi. Interrogé, le journaliste avait lui parlé de “prêts” et non de paiements. Cependant selon le groupe de presse pour lequel travaille Pape Ndiaye, le journaliste lors de son audition aurait également été interrogé sur ses relations avec M. Ousmane Sonko et son parti le Pastef. Reste donc à savoir le lien que ces deux choses avaient en commun.