Les députés et sénateurs français s’étaient réunis en commission mixte mercredi pour adopter le projet de loi sur le séparatisme, mais n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a saisi cette occasion pour se prononcer une nouvelle sur le projet de loi, qui constitue un point de discorde depuis un moment entre la France et la Turquie. Selon M. Erdogan, le projet de loi contre le séparatisme en France est un « coup de guillotine » pour la démocratie et est en contradiction avec les droits de l’homme.

« L’adoption de cette loi qui est ouvertement en contradiction avec les droits de l’homme, la liberté de religion et les valeurs européennes sera un coup de guillotine infligé à la démocratie française », a déclaré le président lors d’un discours à Ankara. Selon lui, le projet de loi dans son état actuel « servirait l’extrémisme ». Il a estimé par ailleurs que la loi va « mettre les ONG sous pression » et « forcer les jeunes à choisir entre leurs croyances et leur éducation ».

« Il est évident qu’un tel projet de loi provoquera des troubles au sein de la communauté turque et des millions de musulmans. (…) Nous appelons les autorités françaises, en premier lieu le président Macron, à agir avec bon sens. Nous attendons un retrait au plus vite de ce projet de loi », a-t-il déclaré. Toutefois, le président turc a manifesté sa volonté à travailler avec la France pour lutter contre le terrorisme. Notons par ailleurs, que sur toute la ligne Recep Tayyip Erdogan n’a été pas d’accord avec son homologue français sur les dispositions prises contre l’islam en France. Il était allé jusqu’à accuser Emmanuel Macron de mener une « campagne de haine » contre l’islam.