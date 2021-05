Le week-end dernier a eu son lots d’évènements en Côte d’Ivoire, notamment à cause de la venue du prince de la Kora, Sidiki Diabaté. L’artiste malien a donné deux concerts qui ont eu lieu le vendredi 14 mai 2021 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et le jour suivant à la salle Anoumabo du palais de la culture. Son passage à Abidjan a été une réussite, puisque le chanteur est venu sur le réseau social Facebook pour exprimer sa gratitude au peuple ivoirien.

« 1000 merci à vous tous. On est ensemble »

« La Côte d’Ivoire, je t’aime. Le peuple ivoirien, je vous aime. Les mots ne suffiront pas pour vous exprimer toute ma gratitude. Grâce à votre amour et votre soutien indéfectible, on l’a fait. Merci aux autorités ivoiriennes, aux organisateurs, aux sponsors, aux médias, mes diatiguis venus du Mali, mes amis et frères artistes pour la réussite de ces deux grands concerts. 1000 merci à vous tous. On est ensemble » a écrit Sidiki Diabaté. Ce message n’a pas manqué de faire réagir un autre célèbre artiste malien, Mokobé. En commentaire, il a félicité Sidiki Diabaté pour avoir fièrement représenté le Mali, tout en remerciant le peuple ivoirien pour avoir bien accueilli l’interprète de « Fais-moi confiance ».

« Bravo mon frère t’a pu réaliser ce grand défi je suis fier de toi ta représenté comme jamais merci la Côte d’Ivoire d’avoir accueilli une fois de plus Sidiki Diabaté comme il se doit Abidjan est plus doux que miami » a commenté Mokobé. Ces mots n’ont pas manqué de faire réagir le chanteur qui a répondu : « Merci pour tout grand frère Mokobe ».