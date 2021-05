Un sommet sur le franc CFA doit se tenir du 26 au 28 Mai prochain à Lomé. Un sommet qui se veut un moment de réflexion sur l’avenir de Franc CFA et notamment sur celle qui devrait la remplacer, l’ECO. À ces « Etats généraux de l’ECO », l’économiste togolais et conseiller spécial du président de l’UEMOA Kako Nubukpo, initiateur de l’évènement a convié un parterre d’officiels, et de personnalités particulièrement engagé sur la question. Kako Nubukpo avait donc invité entre autres, la militante Nathalie Yamb et l’opposant sénégalais, Ousmane Sonko. Seulement, si la suisso-camerounaise avait elle simplement décliné l’invitation, pour le sénégalais, les choses étaient plus compliquées.

Une requête refusée…

Ousmane Sonko, résident du Pastef et peut-être chef de file actuel de l’opposition sénégalaise, devrait se rendre, dans quelques jours à Lomé. Une supposition qui se justifie par le fait que le président du Pastef a contrairement à d’autres, accepté l’invitation du professeur Nubukpo. Seulement, Ousmane Sonko n’était plus libre de ses mouvements. L’homme qui avait été auditionné il y a quelques temps de cela dans le cadre d’une affaire qui avait suscité moult remous dans la capitale, l’affaire Adji Sarr, avait été autorisé à retourner chez lui sous réserve qu’il se mette à disposition de la Justice.

De fait, Sonko avait été placé sous contrôle judiciaire en Mars dernier. Une mesure qui impliquait que l’opposant sénégalais ne pouvait, entre autres choses, « sortir du territoire national sans l’autorisation du juge ». Mr Nubukpo l’avait invité et M. Sonko avait envoyé sa requête pour une autorisation de sortie.

Seulement ce Mercredi, le bureau de Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République avait opposé une fin de non-recevoir à la requête du député. Pour le magistrat du ministère public, le voyage de Sonko pour le Togo représentait peut-être un risque imminent pour la poursuite de l’instruction judiciaire en cours. Mais restait encore au juge du 2e cabinet de confirmer le rejet de la requête.