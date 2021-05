Paris, Berlin et Madrid se sont accordés ce weekend afin de lancer les contrats d’études portant sur leur futur système de combat aérien (SCAF). Une annonce confirmée lundi, qui montre que les trois nations ont su outrepasser les rivalités industrielles afin de s’engager d’un commun accord, dans ce projet.

Une annonce qui a ravi Florence Parly, ministre des armées, pour qui cet accord est parfaitement équilibré. Un point de vue partagé par ses homologues allemandes et espagnoles, Annegret Kramp-Karrenbauer et Margarita Robbles. Un programme qui va permettre de moderniser et harmoniser les flottes aériennes.

SCAF : France, Allemagne et Espagne s’accordent

Pour cela, une étude de 3.5 milliards d’euros sera lancée sous peu, dont le financement sera divisé à parts égales. Une seconde étude, prévue pour 2027, permettra la confection et la réalisation d’un avion de nouvelle génération. Un prototype dont la mission sera de confirmer les bienfaits des nouvelles technologies.

Un projet pour 2040

Le programme SCAF a été lancé en 2017, par la France et l’Allemagne, avant que l’Espagne ne vienne s’y greffer. L’objectif est de permettre de remplacer l’ensemble des avions Rafales et Eurofighter par des avions de nouvelles générations et des drones interconnectés à un cloud spécifique d’ici à 2040.