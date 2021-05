A la veille de la réunion du conseil de Reykjavik, la Russie a lancé un avertissement aux occidentaux concernant leurs vues sur l’Arctique. Elle a en effet fait savoir que les terres de cette dernière lui appartiennent, soulignant qu’elle a entièrement le droit de les défendre. Par ailleurs, elle a averti les pays occidentaux contre leurs ambitions géopolitiques dans la région.

« Ce sont nos terres, notre territoire »

C’était hier lundi 17 mai 2021 au cours d’une conférence de presse que le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, a fait cette mise en garde. « Nous voyons des critiques sur le fait que la Russie développe son activité militaire dans l’Arctique, mais il est clair pour tout le monde, depuis longtemps, que ce sont nos terres, notre territoire. Nous répondons de la sécurité de notre littoral, et tout ce que nous faisons là-bas est parfaitement légal et légitime » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Quand l’OTAN essaye de justifier son offensive dans l’Arctique, ce n’est pas la même chose, et nous avons des questions pour nos voisins, comme la Norvège, qui essayent de justifier la venue de l’Alliance en Arctique ».

Notons que l’appétit des occidentaux s’est aiguisé ces derniers temps, puisque le réchauffement climatique a rendu davantage accessible les ressources minières dont regorge l’Arctique. Cela a accentué les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Russie dans la zone. Au cours des derniers mois, ceux-ci ont effectué des manœuvres militaires.