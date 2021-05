Ce jeudi, une femme à Los Angeles perdait la bagatelle somme de 26 millions de dollars. C’est vrai que la somme en question elle ne l’avait pas encore en sa possession, mais c’était tout comme. Puisqu’elle était l’heureuse détentrice d’un ticket gagnant de loterie et la cagnotte justement était de 26 millions de dollars. Mais en quelques minutes seulement, la chance avait tourné et la gagnante dépitée voyait lui échapper le pactole.

26 Millions réduits en confettis…

Le ticket en question est un billet de la ‘’California Lottery SuperLotto Plus’’. Pour gagner au Superlotto, il faut choisir un total de six (6) numéros ; dont cinq (5) de un à quarante-sept (1-47) et un (1) numéro MEGA de un à vingt-sept (1-27). Lorsque vous faites correspondre les cinq (5) numéros gagnants avec le numéro MEGA, vous gagnez le jackpot. Les tirages avaient été faits et les numéros gagnants, 23, 36, 12, 31, 13 et le méga nombre de 10, étaient connus depuis le 14 Novembre dernier. La cagnotte disponible pour ce tirage était de 26 millions de dollars et la date de ce jeudi 13 Mai était la date butoir pour révéler son billet gagnant et récupérer le jackpot.

Ce jeudi donc, un détaillant de Los Angeles, un dépanneur Arco de la banlieue de Norwalk, a vu arriver à son officine une de ses clientes déclarant avoir eu le ticket gagnant. Seulement selon la cliente, le ticket, elle ne l’avait plus en sa possession parce qu’elle l’avait oublié dans une des poches de son pantalon, et ce pantalon, elle l’avait passé à la machine à laver. Le Billet avait été lessivé et réduit en confettis.

Le détaillant a bien voulu transmettre la requête de la cliente à la société Californienne appuyée d’images de caméra vidéo censée la montrer le jour de l’achat de son ticket. Mais pour la société de loterie, ni la requête ni les images n’étaient recevables, seuls le billet ou une photo du billet pouvaient justifier de son acquisition et de sa possession ! Ainsi donc, le jackpot ou plutôt son option en espèces de 19.7 millions de dollars, ira « aux écoles publiques de Californie ».