D’après un enregistrement audio qui a fait surface vendredi, Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden s’est vanté d’avoir « fumé du crack » en tant qu’étudiant avec la maire de l’époque à Washington, Marion Barry. Dans l’enregistrement audio de 8min 15sec, le fils du président et un autre homme se demandaient si les icônes des droits civiques décédées, Martin Luther King Jr. et Mohandas Gandhi avaient déjà consommé de la cocaïne lorsque le nom de Barry est apparu.

« Bien que le maire de DC l’ait fait », a déclaré l’interlocuteur de Hunter, et à ce dernier de demander s’il s’agit bien de « Marion Barry » avant de juré : « Vous savez quoi ? J’ai fumé du crack avec Marion Barry. Je jure devant (…) Dieu ». « J’étais à Georgetown et il avait l’habitude d’aller dans un endroit juste à côté de The Guards », a déclaré Biden, faisant apparemment référence à un bar fermé depuis, près du campus de l’Université de Georgetown. « Et j’étais en deuxième année, je suppose, il y avait un junior quand cela s’est produit », a précisé le fils du président.

Le fichier a été créé le 5 janvier 2019

Agé de 51 ans, et diplômé de Georgetown en 1992, Hunter Biden a publiquement reconnu sa lutte de plusieurs décennies contre la toxicomanie et l’alcoolisme. L’enregistrement rapporté pour la première fois par le Daily Mail, est contenu sur un disque dur copié à partir d’un ordinateur portable endommagé de Biden qui a été laissé dans un atelier de réparation à Wilmington. L’ordinateur a été abandonné en avril 2019 et jamais récupéré, a déclaré le propriétaire du magasin au New York Post. Le titre du fichier audio suggère qu’il a été créé le 5 janvier 2019.

Marion Barry avait été condamné

Le disque dur contient également d’autres enregistrements qui indiquent la consommation de drogue admise de Biden, y compris une vidéo de 12 minutes qui semble le montrer en train de fumer du crack alors qu’il est engagé dans un acte d’intimité avec une femme non identifiée. Barry était maire de Washington lorsqu’il a été arrêté en 1990 en train de fumer du crack avec son ancienne petite amie Diane « Rasheeda » Moore. Il avait purgé pour ça une peine de six mois de prison.