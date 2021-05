Aux États-Unis, plus de six mois après sa défaite aux élections de novembre, l’ancien président Trump et ses partisans revendiquent toujours la victoire, qualifiant les élections de « gros mensonge ». Et ce malgré plusieurs recomptages de votes et des dizaines de recours infructueux devant des institutions judiciaires à travers le pays. Il y a quelques jours, cependant, l’Arizona a entrepris un recomptage et un audit complet des bulletins de vote et des machines à voter à Maricopa, le plus grand comté de l’État. Le Sénat de l’État d’Arizona est contrôlé par les républicains.

L’Arizona crée un antécédent…

Les élections sont terminées, chaque État a certifié ses résultats et Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Certes, Maricopa est un bastion républicain de longue date, mais le président Biden a remporté le comté, par 45 109 voix, et l’État par la même voie. Dans le même temps, les démocrates ont également obtenu un siège au Sénat américain en Arizona. Mais le sénat de l’Arizona a ordonné une révision des votes. Par citation à comparaître, le Sénat de l’État a pris possession de 2,1 millions de bulletins de vote et de près de 400 machines électorales et les a remis à des entreprises pour audit.

Des entreprises dont Cyber Ninjas, une entreprise dont le PDG, partisan de Donald Trump a lui aussi promu des théories de fraude électorale après les élections. Mais jusqu’à présent les entreprises n’ont trouvé aucun problème ou raison valable de demander l’annulation du résultat du vote dans le comté. Cependant la manœuvre de l’Arizona a fait des émules et la Georgie un autre état républicain a aussi appelé à un audit des élections et déjà recompté les bulletins de votes.

Selon les experts, il y a une crainte que les mesures prises par les républicains de l’Arizona pour faire fi des résultats certifiés puissent donner l’exemple aux partisans d’autres États et finir par miner la confiance des Américains dans les élections. Dans tous les cas, des responsables en Arizona semblaient veiller au grain. Et jeudi ils avaient recommandé à Maricopa à remplacer les centaines de machines à voter qui ont été examinées dans le cadre de l’audit. Selon la secrétaire d’État Katie Hobbs, « avec le manque de sécurité physique et de transparence » des sociétés mandatées pour l’audit, il n’y avait aucun moyen de savoir avec certitude « qui a accédé au matériel de vote et ce qui aurait pu leur avoir été fait ».